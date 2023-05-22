AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal: 'Cumhur İttifakı bir pazarlık beraberliği değil'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhur İttifakı'nın bir pazarlık beraberliği olmadığını belirterek, Cumhur İttifakı, bir pazarlık beraberliği değil. Biz hiçbir pazarlık yapmadık. Ne cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, ne bakanlık yardımcılığı, ne milletvekilliği. Biz hiç milletvekilliği hesabı yapmadık. Bu hesaplara hiç girmedik dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhur İttifakı'nın bir pazarlık beraberliği olmadığını belirterek, Cumhur İttifakı, bir pazarlık beraberliği değil. Biz hiçbir pazarlık yapmadık. Ne cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, ne bakanlık yardımcılığı, ne milletvekilliği. Biz hiç milletvekilliği hesabı yapmadık. Bu hesaplara hiç girmedik dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, mazbatasını Edirne Adliyesi'nde düzenlenen törenle İl Seçim Kurulu Başkanı Sevil Cellek'ten teslim aldı. Aksal daha sonra Keşan ilçesine gelerek partisinin ilçe teşkilatında düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda, Aksal'ın yanı sıra AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ve partililer de hazır bulundu.

'BU AZİZ MİLLET CUMHUR İTTİFAKI'NA ÇOK CİDDİ BİR ÇOĞUNLUĞU VERDİ'

Fatma Aksal, Allah mahcup etmesin inşallah. Geçen 5 yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Edirne'mize, ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin diyoruz. Milletvekilliği seçimleri tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu aziz millet Cumhur İttifakı'na çok ciddi bir çoğunluğu verdi. İnşallah hayırlı olmasını diliyorum. Aziz milletimize çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de sayın cumhurbaşkanımıza, Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer adaydan çok daha fazla bir çoğunluğu ile güçlü bir destek verdi ama biliyorsunuz yeni sistemde 50+1'e ihtiyaç var. Maalesef 50+1'i alamadık. Milletimiz dedi ki, 'bu işi 2'nci turda bitirelim' Sayın cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor. Biz, millet iradesi üzerinde bir irade tanımıyoruz ve her zaman sandığa güvendik. Sandıktan ne çıkarsa bizim başımızın üzerinedir dedik. 28 Mayıs'ta da 2'inci tura gidiyoruz diye konuştu.

'BİZ HİÇBİR PAZARLIK YAPMADIK'

Millet İttifakı'nın seçimi kazanmış gibi seçimden önce mevki ve makam dağıttığını dile getiren Aksal, Bir tarafta ülkenin istikbali ve istikrarı için çalışan Cumhur İttifakı, bir tarafta Meral Akşener'in ifadesiyle 'kumar masası' dediği kaçlı olduğu belli olmayan bir masa. Amerikası'na, PKK'sına, FETÖ'süne rağmen bu millet 21 yıldır iktidarda olan sayın cumhurbaşkanımıza yine açık ara bir teveccühle açık ara çok ciddi bir oy verdi. İnşallah 28 Mayıs'ta da bu oy artarak, katlanarak devam edecektir. Cumhur İttifakı, bir pazarlık beraberliği değil. Biz hiçbir pazarlık yapmadık. Ne cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, ne bakanlık yardımcılığı, ne milletvekilliği. Biz hiç milletvekilliği hesabı yapmadık. Bu hesaplara hiç girmedik. Dedik ki, burada dava beraberliğidir, gönül beraberliğidir. Bizim birlikteliğimiz dava birlikteliğidir. Ama bir bakıyorsunuz öbür tarafta pazarlıklar devam ediyor. Kim cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, kim bakan olacak Seçimi kazanmış gibi seçimden önce mevki, makam dağıttılar. Ama bu millet dedi ki, 'Durun, bu işler o kadar kolay değil, ilk önce seçimi kazanın, daha sonra mevkileri, makamları dağıtırsınız' İnşallah 28 Mayıs akşamı cumhurbaşkanımızı, bu ülkenin tekrar cumhurbaşkanı yaparak bu ülkenin güçlenmesi için, bölgede değil bütün dünyada söz sahibi olması için mücadele edeceğiz ifadelerini kullandı.

Fatma Aksal ve beraberindekiler daha sonra MHP Keşan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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