AK Parti Edirne Kadın Kolları Şiddete Karşı Basın Açıklaması Yaptı

AK Parti Edirne Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, kadına yönelik şiddetin sadece ev, sokak ve işyerleri ile sınırlı olmadığı vurgulandı.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen programda kadın kolları üyeleri, ellerinde "kadına yönelik şiddette kararlıyız" ve "dünya Gazze'de öldürülen kadınlara sessiz" yazılı fotoğraflarla katıldı.

Basın açıklamasını AK Parti Edirne Kadın Kolları Sosyal Politikalar Birim Başkanı Tuba Karabulut okudu.

Karabulut, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi 21 yıldır aynı kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin en ağırının Gazze'de yaşandığını belirten Karabulut, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında birçok kadın ve çocuğun yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Şiddetin tüm dünyada büyük bir sorun olduğunu aktaran Karabulut, "Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok. AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz. Tek bir kadının dahi şiddet görmesine tahammülümüz yok. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle şiddetin sadece ev, sokak ve işyerleri ile sınırlı olmadığını vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak ve partililer katıldı.