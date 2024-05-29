AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Edirne İl Başkanlığına Belgin İba'yı atadı

Ak Parti Teşkilat Başkanlığı, Edirne İl Başkanlığına Belgin İba'nın atandığını açıkladı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle, Edirne İl Başkanlığına Belgin İba'nın atandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı İl Başkan Vekilimiz Sayın Aydoğan Akıncı'ya teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.