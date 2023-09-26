AK Parti Edirne İl Başkanlığı Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram etti

AK Parti Edirne İl Başkanlığı, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi, kek ve lokum ikram etti. İl Başkanı Belgin İba, vatandaşların kandilini kutladı ve dualarını kabul etmesini diledi.