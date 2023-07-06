AK Parti Edirne İl Başkanı İş İnsanlarını Ziyaret Etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kentteki iş insanlarını ziyaret etti. İba, ziyaretlerinde talep ve istekleri dinleyerek hükümetin Edirne'ye yaptığı yatırımların detaylarını paylaştı. İba, çalışanlara kolaylıklar diledi ve Edirne için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kentteki iş insanlarını ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İba'nın "Edirne için hep birlikte" sloganıyla ziyaretlerine devam ettiği belirtildi.

Ziyaretlerinde talep ve istekleri dinleyen İba'nın, hükümetin Edirne'ye yaptığı yatırımların detaylarını paylaştığı aktarıldı.

Hüseyin Yıldırım, Yakup Niş, Şenol Seyyar, Doğan Kutlutürk ve Olcay Servi'yi iş yerinde ziyaret eden İba'nın çalışanlara da kolaylıklar dilediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirne için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Şehrin daha da büyümesi için çaba harcadıklarını ifade eden İba, Edirne'nin hak ettiği yere ulaşması için geri sayımın başladığını kaydetti.