AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Mithatpaşa ve Dilaverbey mahallelerinde vatandaşlarla buluştu

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Mithatpaşa ve Dilaverbey mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. İba, Edirne'ye hizmet etmek ve vatandaşların dertlerini çözmek için çalıştıklarını belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Mithatpaşa ve Dilaverbey mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, mahalle ziyaretlerini sürdüren İba vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirnelilere en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşlarla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek ve bunları çözüme kavuşturmak adına buradayız. Bizim amacımız Edirne'ye hizmet etmek ve o yüzden burada sizlerle beraberiz. Edirne'yi nasıl güzelleştirebiliriz ve nasıl daha yaşanılabilir hale getiririz? Biz bunun peşindeyiz. Bunun için de vatandaşlarımızın talepleri bizler için çok önemli. Amacımız vatandaşlarımızın dertlerini dinlemek ve çözüm üretmektir.

Buradaki en büyük destekçimiz vatandaşlarımızdır ve onların görüşleri çok önemlidir. Biz gece gündüz demeden bu şekilde programlarla ve ev ziyaretleriyle vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz."