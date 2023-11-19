AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ev ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1. Murat, Barutluk ve Fatih mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Hane Hane Edirne" programları kapsamında 1. Murat, Barutluk ve Fatih mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerini sürdüren İba vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, her bir vatandaşa ulaşıp dertlerini dinlemek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Edirnelilere en iyi hizmeti vermek için çaba sarf ettiklerini aktaran İba, "Bizleri misafir gibi değil, ailelerinden biri gibi karşılayan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Onların teveccühü ve sıcak ilgileri, bize enerji ve güç veriyor. 'Hane Hane Edirne' diyerek çıktığımız bu yolda çalışma ve ziyaretlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.