AK Parti Edirne Gençlik Kolları Çevre Temizliği Etkinliği Düzenledi

AK Parti Edirne Gençlik Kolları tarafından düzenlenen çevre temizliği etkinliği kapsamında gençler, NATO Köprüsü çevresindeki çöpleri topladı. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da gençlere eşlik etti ve farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaptı.

Karabük'te, AK Parti Karabük Gençlik Kolları tarafından çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

AK Parti Genel Merkez Çevre Şehir ve Kültür Birim Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı organize edilen etkinlik kapsamında gençler, Şehir Parkı ve kentin çeşitli noktalarında çevre temizliği yaptı.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Ar, gazetecilere, şehirleri daha yaşanılabilir kılmak ve bir farkındalık oluşturabilmek adına bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.