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AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük Görevinden Ayrıldı

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AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, yaş haddi nedeniyle görevinden ayrıldı. Küçük, yaptığı açıklamada teşkilata ve AK Parti'ye hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

Ak Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, yaş haddi nedeniyle görevinden ayrıldı.

Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Oğuzhan Küçük yaptığı açıklamada, "4 seneyi aşkın süredir yürütmekte olduğum AK Parti Düzce Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevimden genel merkezimizle gerçekleştirdiğim istişareler sonucunda yaş haddinden dolayı ayrılmış bulunuyorum. Bu kutlu davada edindiğim görev süresince şahsıma desteklerini esirgemeyen teşkilatımıza, tüm Düzcelilere teşekkür ediyor, neferi olduğum AK Partimize ve davamıza bir ömür hizmet etmeye devam etmekten onur duyacağımı ifade ediyorum. Durmak yok yola devam" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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