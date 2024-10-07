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AK Parti Düzce İl Başkanlığından Gazze'ye destek

AK Parti Düzce İl Başkanlığından Gazze'ye destek
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AK Parti Düzce teşkilatı İsrail'in Gazze başta olmak üzere gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerin ve katliamların unutulmamasını sağlamak ve katledilen masumları anmak amacıyla basın açıklamasında bulundu.

Ak Parti Düzce teşkilatı İsrail'in Gazze başta olmak üzere gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerin ve katliamların unutulmamasını sağlamak ve katledilen masumları anmak amacıyla basın açıklamasında bulundu.

Düzce Millet Bahçesinde düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer katıldı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Nurullah Veli tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında İsrail'in Filistin'e yönelik, insanlık dışı saldırılarının birinci yılında katliamın boyutu anlatıldı. Katliamın boyutları fotoğraf sergisiyle gözler önüne serildi.

Veli, Filistin'de bir yıldır devam eden katliamlarda 17 binden fazla çocuğun, 11 binden fazla kadının şehit edildiğini bu savaşın sivillere yönelik olduğunu İsrail'in 42 binden fazla savunmasız sivili hedef alarak uluslararası hukuku hiçe saydığını vurguladı.

Nurullah Veli konuşmasında, Devam eden bu vahşet karşısında ortak bir adım atamayan İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan da dersler çıkarmalıyız. Bu anlamda güçlü bir Türkiye'nin daha adil bir dünya ve daha etkin bir İslam dünyası için ne kadar elzem olduğunu bir kez daha görüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından sergi gezildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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