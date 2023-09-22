AK Parti Düzce İl Başkanı, İlçe Başkanlarına Teşekkür Etti

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, aday adaylığı için istifasını sunan Akçakoca, Çilimli, Gümüşova ve Merkez ilçe başkanlarına, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Ak Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, aday adaylığı için istifasını sunan Akçakoca, Çilimli, Gümüşova ve Merkez ilçe başkanlarına, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için istişare ve değerlendirmelerin sürdüğü Ak Parti'de 4 ilçede değişim sürecine girildi. Aday adaylık başvurusunda bulunmak üzere istifalarını sunan Akçakoca, Çilimli, Gümüşova ve Merkez ilçe başkanlarının istifalarını alan Şengüloğlu, üstlendikleri görevler ve katkıları için eşekkür etti.

Ak Parti İl Başkanı Şengüloğlu yaptığı açıklamada, " 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için yapılan görüşmeler neticesinde Akçakoca İlçe Başkanımız Esvet Sarıoğlu, Çilimli İlçe Başkanımız Orhan Kansız, Gümüşova İlçe Başkanımız Özgür Ören ve Merkez İlçe Başkanımız Mehmet Gül, aday adaylığı başvurusu yapmak üzere dün ilçe başkanlığı görevlerinden istifalarını sunmuşlardır. Hizmete sevdalı insanların bulunduğu AK Parti çatısı altında, büyük ve güçlü Türkiye idealine omuz veren ilçe başkanlarımıza bugüne kadar üstlendikleri görevler, davamıza ve kutlu yürüyüşümüze olan katkıları için şükranlarımı sunuyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ilçelerimizde yaşanacak bayrak değişim sürecine 23 Eylül itibariyle temayül yoklamaları ile başlayacağız, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DÜZCE