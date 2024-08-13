Ak Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanlığına Eren Celal Varol getirildi.

Ak Parti il Başkanı Hasan Şengüloüğlu gençlik kolları Başkanlığına atanan Varol'u tebrik ederek "Gençler davanın sahibi sizlersiniz. Büyük ve Güçlü Türkiye sizinle daha da yükselecek. AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Eren Celal Varol kardeşime başarılar diliyor, görevi devreden Oğuzhan Küçük kardeşime davamız uğruna gerçekleştirdiği tüm hizmetleri ve fedakarlığı için şükranlarımı sunuyorum. Gençlik Kollarımız başta olmak üzere AK Parti Düzce teşkilatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte ilk günkü aşkla durmadan, yorulmadan gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE