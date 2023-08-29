AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım Görevinden Ayrıldı

AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım, belediye başkan aday adaylığı için görevinden ayrıldı. Başkan Kıvrım, istifa açıklamasını yaparken gözyaşlarını tutamadı.

AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım, belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti. İstifa kararını parti binasında düzenlediği toplantı ile paylaşan Başkan Kıvrım, konuşmasının bir bölümünde duygu dolu anlar yaşadı. Kıvrım, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına ve ilçe kamuoyuna teşekkür ettiği sırada gözyaşlarını tutamadı. Hıçkırıklara boğulan Başkan Kıvrım'a salonda bulunanlar alkışlarıyla destek verirken bazı parti üyelerinin de ağlaması dikkatlerden kaçmadı. Kıvrım'a konuşmasının bitiminde il yöneticileri ve Döşemealtı koordinatörleri Mehmet Kocabaş ve Ali Bulut sarılarak moral verdi. İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Deke de Kıvrım'a kendisinin resmedildiği kara kalem resim çalışması hediye etti.