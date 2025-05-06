AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler'den Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Ziyareti

1)AK PARTİ DİYARBAKIR İL BAŞKANI ÖMER İLER'DEN, ÖNDER İÇİN DEM PARTİ'YE TAZİYE ZİYARETİ

Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından DEM Parti İl Başkanlığı'nda kurulan taziyeye katıldı, baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 3 Mayıs günü tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede yaşamını yitiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda kurulan taziyeye ziyaretler sürüyor. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Kayapınar ilçesindeki Gaziler semtinde bulunan DEM Parti İl Başkanlığı binasına gelerek, baş sağlığı dileklerinde bulundu. DEM Partililer tarafından karşılanan İler, Sırrı Süreyya Önder için Kur'an-ı Kerim okudu.

'SİLAHLARIN BİR AN ÖNCE GÖMÜLMESİ İÇİN VAR GÜCÜYLE MÜCADELE ETTİ'

İler, bazı ölümlerin etkilerinin ağır olduğunu belirterek, "O vefatlardan bir tanesi de hepimizi gerçekten derinden üzen, Sayın Başkanımızın, vekilimizin, Sırrı ağabeyimizin vefatıydı. Allah'ın kanunu değişmez. Değişme imkanı olsaydı buna en layık olan efendimiz olacaktı. Niye bizi daha fazla derinden üzdü? Çünkü daha önce de hem o güzel esprileriyle hem o güler yüzüyle herkes tarafından zaten sevilen bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ama son zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları iradeyle ve Sayın Bahçeli'nin deklare ettiği süreçle ilgili özellikle can-ı gönülden o çabalarına hepimiz şahit olduk. O barış çabalarına, silahların bir an önce gömülmesi için var gücüyle Sırrı ağabey mücadele etti, çaba gösterdi. Rabbim o çabalarını, o verdiği mücadeleyi amel-i salih olarak onunla beraber kabrinde ona arkadaş eylesin. Kabrini cennet bahçelerden bir bahçe eylesin" dedi.

'SIRRI AĞABEYİN ÇABASI GALİP GELECEK'

Sırrı Süreyya Önder'in diyalog sürecinde önemli bir isim olduğunu dile getiren İler, "Onun vefatını bizlere ders ve ibret almamıza vesile eylesin ve ondan sonra bıraktığı mirasa o güzel mirasa ki bir barış çabasıydı. Barış için silahlar silahsız süreç için mutlaka bir emek vermekti. Bu sefer Allah'ın izniyle 41 yıldır bu topraklarda maalesef kan vardı, gözyaşı vardı. Ama bu seferki irade şimdiden hepimizde çok güzel izler bıraktı. Hepimizde belli bir kanaatler oluştu. Bu şekilde Allah'ın izniyle neticelenmesi için hepimize de beklentiler oluşturdu. Sırrı Ağabeyin çabası galip gelecek, bekolar yenilecektir. Bu topraklarda artık şimdiki mevsimde olduğu gibi bahar rengarenk çiçekleriyle rengarenk güzelliğiyle hepimize daha huzurlu, daha mutlu, daha müreffeh bir dünya, bir ülke, bir Diyarbakır olarak yaşatacak" diye konuştu.