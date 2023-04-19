AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: 'CHP zihniyeti Kürtlerle ilgili bu topraklardaki bütün kötülüklerin anası ve bir...

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Kürt düşmanlığı" yapmakla suçlamasına tepki göstererek, "CHP zihniyeti, Kürtlerle ilgili bu topraklardaki bütün kötülüklerin anası ve bir numaralı sanığıdır" dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Kürt düşmanlığı" ile suçlamasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığını fark edip seçimi kaybedecek olmanın ve siyaset sahnesinden silinecek olmanın korkusunu iliklerine kadar hisseden biri haline geldiğini belirten Aydın, "CHP zihniyeti, Kürtlerle ilgili bu topraklardaki bütün kötülüklerin anası ve bir numaralı sanığıdır. Tunceli, Zilan katliamları, başörtüsü zulmü, kapattıkları camiler, susturdukları ezanlar, söndürdükleri ocaklar, ret-inkar ve asimilasyon politikaları ile Kürtlere çok büyük kötülükler yapmışlardır. Dilimizi yasaklayarak, müziğimizi susturarak, Kürtçe isimleri dahi çocuklarımıza çok görerek Kürtlere her türlü vicdansız politikayı dayatmışlardır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi; AK Parti'nin ve Erdoğan'ın Kürtler ile ilgili attıkları tüm olumlu adımların da karşısında durmuşlardır. Kürtler ve Kürtçe ile ilgili meclisteki bütün görüşmeleri sabote etmişlerdir, bütün değişiklikleri ve yapılmaya çalışılan güzellikleri baltalamaya çalışmışlardır. Daha da vahimi, yapılan bütün değişiklikleri iptal edebilmek için mahkeme mahkeme dolaşıp her türlü çirkefliği sergilemişlerdir" ifadelerini kullandı.

"CHP için Kürtler, sadece bir oy pusulasından ibarettir"

CHP'nin seçim için Kürtlere yaranmaya çalıştığını kaydeden Aydın, "Kılıçdaroğlu'nun bu manevralarını aynı masaya oturmaktan bile utandığı HDP'li liderler görmezden gelseler dahi, Kürtlerin aklıyla nasıl alay ettiğini bu topraklardaki herkes çok iyi biliyor. Kürtleri sadece bir oy pusulasından ibaret gördüğünü o kadar belli ediyor ki, Diyarbakır'da konuşma yapıp 'Kürt' kelimesini ağzına bile almaya tahammül edemiyor. CHP zihniyeti ve Kılıçdaroğlu; geçmişleriyle, yaptıkları kötülüklerle, 'kör bıçak' ile bekleyen kadrolarıyla, Kürtleri değil, sadece HDP'nin üst tabakasında kümelenmiş, marjinal sol zihniyeti kandırabilir. Göreceksiniz ki Kürtler bu seçimde kendilerine en büyük kötülükleri yapan CHP zihniyetine de, oylarını Türk solunun pespayelerine peşkeş çekenleri de, ulaşılan huzur ortamını yok etmek isteyenleri de 14 Mayıs'ta sandığa gömeceklerdir. CHP için Kürtler, sadece bir oy pusulasından ibarettir" dedi. - DİYARBAKIR