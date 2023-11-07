AK Parti, deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutları teslim etmeye başlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutların etap etap teslim edileceğini ve sene sonuna kadar 41 bin konut ile 5 bin köy evinin tesliminin planlandığını açıkladı. Ayrıca, AK Parti'nin kentsel dönüşüm hamlesi ile bugüne kadar 3,3 milyon konutun dönüşümünün sağlandığı belirtildi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, deprem bölgesine ilişkin, "200 bin konutun ihale süreçleri ile inşası hızla devam ederken, yapımı biten konutları çok yakında etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Sene sonuna kadar 41 bin konut ile 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz" dedi.

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı da olan Çiğdem Karaaslan, AK Parti genel merkezinde düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Karaaslan, çalıştayın ilk gündeminin deprem felaketinde yıkıma uğrayan iller olduğunu belirterek, "Adıyaman ve Kahramanmaraş illerimizden başladığımız saha çalışmaları kapsamında; 'yerinde dönüşüm'den rezerv alanlara, geçici barınma merkezlerinden köy evlerine kadar bölgede büyük bir hızla devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Bölgede ilgili kurumlarımız tarafından 200 bin konutun ihale süreçleri ile inşası hızla devam ederken, yapımı biten konutları çok yakında etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Sene sonuna kadar 41 bin konut ile 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Diğer konut ve köy evlerimizi de tamamlandıkça teslimatlarını yapacağız. Deprem bölgesinde ilk 1 sene içerisinde 319 bin olmak üzere toplamda 680 bin konut ile 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölümün inşasını tamamlamayı ve bu şehirlerimizi yalnızca binalarıyla değil; ticari, ekonomik ve sosyal hayatıyla da yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.

'YAPI STOKUNU YENİLEMEKTE KARARLIYIZ'

2012'de başlatılan kentsel dönüşüm hamlesi ile bugüne kadar 3,3 milyon konutun dönüşümünün sağlandığını söyleyen Karaaslan, "Böylece 20 milyona yakın insanımız, güvenli yuvalara kavuşmuştur. Bu dönüşümün, yeni yasal düzenlemeler ve kazandığımız hız ile Türkiye genelinde seferberlik halinde devam etmesini hedefliyoruz. Biliyoruz ki sadece konutları dönüştürmüyoruz. Bizler güvenli, sağlıklı, kimlikli, şehrin hafızasını devam ettiren açık ve yeşil alan kullanımlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, peyzaj düzenlemeleriyle, ticaret alanlarıyla, kültürel ve sanatsal altyapısıyla yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Tüm şehirlerimizdeki sağlıksız ve riskli yapı stokunu yenilemekte kararlıyız" diye konuştu.

'432 MİLYON AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ'

Karaaslan, Sıfır Atık projesi kapsamında bugüne kadar toplanan 45,5 milyon ton geri kazanılabilir atık ile 96 milyar lira ekonomik kazanç sağlandığını bildirerek, "432 milyon ağacın kesilmesi, 4,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranının bu yıl yüzde 35'e çıkması, 2035'te ise yüzde 60'a çıkarılması ve 2050 yılına gelindiğinde düzenli depolamaya gönderilen atık miktarının sıfıra indirilmesi hedeflenmektedir" dedi. (DHA)

Göröntü Dökümü

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Çiğdem Karaaslan'ın açıklamaları

Haber- Kamera: Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)