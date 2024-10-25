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AK Parti Denizli Teşkilatı, TUSAŞ şehitleri için lokma hayrı yaptı

AK Parti Denizli Teşkilatı, TUSAŞ şehitleri için lokma hayrı yaptı
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AK Parti Denizli İl Başkanlığı TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısındaki 5 şehit ve Gençlik Kolları üyesi olan ve geçtiğimiz günlerde Lösemi sonucu hayatını kaybeden Furkan Olgun ile AK Parti Ankara Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu için lokma hayrı yapıldı.

Ak Parti Denizli İl Başkanlığı TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısındaki 5 şehit ve Gençlik Kolları üyesi olan ve geçtiğimiz günlerde Lösemi sonucu hayatını kaybeden Furkan Olgun ile AK Parti Ankara Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu için lokma hayrı yapıldı.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı ve Pamukkale İlçe Başkanlığı Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen 5 kişi ve lösemiden hayatını kaybeden Merkezefendi İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Olgun ile geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu için lokma hayrı yaptı. Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesinde Cuma namazı sonrası yapılan hayra AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek ve Gençlik Kolları üyesi Furkan Olgun'un aile üyeleri katıldı.

"Kardeşlerimizin ruhuna hediye edebilmek için böyle bir hayır yapmak istedik"

Lokma hayrında konuşan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "Bütün ülkemizde hüzne boğan 5 kardeşimizin şehit edildiği TUSAŞ bizim ülkemizin göz bebeği. Oradaki tüm kardeşlerimize, mühendislerimize orada görev yapan tüm personellere baş sağlığı diliyorum. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Orada şehit edilen 5 kardeşimizin kanı yerde kalmayacak. Bizlerde bu milletimizi daha ileriye getirmek için gece gündüz çalışacağız. 5 şehit kardeşimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizlerde Ak Parti Denizli İl Başkanlığı olarak burada onların adına bir lokma hayrı yapmak istedik. Burada İl Gençlik Kolları Başkanlığımız, Pamukkale İlçe Başkanlığımız ve Merkezefendi Gençlik Kolları Başkanlığımız ile birlikte bu organizasyonu birlikte yapalım istedik. Geçen haftalarda Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu ve Merkezefendi İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Furkan kardeşimizin ruhuna hediye edebilmek için böyle bir hayır yapmak istedik. Furkan kardeşimizin babası da yanımızda. Sağ olsunlar onlarda burada bizlerle birlikte. Memlekete böyle güzel bir evlat yetiştirdikleri için kendilerinden Allah razı olsun diyoruz, mekanı cennet olsun. Türkiye'mizin gerçekten çok güçlü olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Ak Parti Denizli İl Başkanlığı olarak memleketine, bayrağına, vatanına sahip çıkmak için gece gündüz çalışıyoruz. Başta güvenlik güçleri olmak üzere vatanın her yerinde görev alan tüm kardeşlerimize Allah güç versin. Biz devletimizin, bayrağımızın, milletimizin yanındayız. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir Türkiye yolunda ilerliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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