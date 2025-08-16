AK Parti Denizli Milletvekilleri Kale İlçesinde Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirdi

AK Parti Denizli milletvekilleri, Kale ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve Nilgün Ök ile İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Kale Devlet Hastanesinde inceleme yaptı.

Hastaneyle ilgili yetkililerden bilgi alan milletvekilleri, hastane önünde muhtarlarla görüştü.

Milletvekilleri, pazar yeri ve sanayi sitesini de ziyaret etti, esnafla sohbet etti.