AK Parti Denizli Milletvekilleri Kale İlçesinde Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Güncelleme:
AK Parti Denizli milletvekilleri Kale ilçesinde hastane, pazar yeri ve sanayi sitesini ziyaret ederek esnaf ve muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Denizli milletvekilleri, Kale ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve Nilgün Ök ile İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Kale Devlet Hastanesinde inceleme yaptı.

Hastaneyle ilgili yetkililerden bilgi alan milletvekilleri, hastane önünde muhtarlarla görüştü.

Milletvekilleri, pazar yeri ve sanayi sitesini de ziyaret etti, esnafla sohbet etti.

Kaynak: AA / Mustafa Emeksiz - Politika
