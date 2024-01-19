AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan Basın Mensuplarıyla Buluştu

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özkan, Pamukkale ilçesindeki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu misyonu görevini başarıyla tamamlayacağını inandığını söyledi.

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu uzay aracının başarıyla fırlatıldığını hatırlatan Özkan şu değerlendirmede bulundu:

"Belki önümüzdeki süreçte tamamen kendi fırlatma üslerimizden uzaya uydularımızın ve astronotlarımızın gönderildiği, havacılıkta ve savunmada ortaya koyduğumuz başarıları uzay alanında da önemli bir girişimi bugünün ilk saatleri itibariyle hayata geçirmiş olduk. Alper Gezeravcı'nın bu yolculuğu da uzay teknolojisinde inşallah yine parlayan yıldız haline gelecek. Türkiye için bir ilham ve bir vizyon vesilesi olacağına yürekten inanıyoruz."???????

Özkan, yaklaşan seçimler için sahada gece gündüz çalıştıklarını da vurguladı.