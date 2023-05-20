AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile buluştu

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör'ü Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile bir araya geldi.

Denizli'de Cumhur İttifakı 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör'ü Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz makamında ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde Başkan Güngör, açıklamalarda bulunarak Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı. Başkan Güngör, nazik ziyaretleri için MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'a teşekkürlerini iletti. Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Başkan Güngör, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin ülkenin bekası ve milletin refahı ve huzuru adına milli bir duruş sergilediklerini ifade etti. Başkan Güngör, Cumhur İttifakı'nın sağlam temeller üzerine inşa edildiğini ve Türkiye'nin kalkınmasına, istikrarına ve güvenliğine katkı sağladığını vurguladı. Bu ittifakın ortak değerler etrafında birleşen partilerin işbirliğiyle güçlendiğini dile getiren Güngör, Türkiye'nin daha ileriye gitmesi için birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, son olarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin daha da güçleneceğine olan inancını dile getirerek, Cumhur İttifakı'nın 28 Mayıs'ta Erdoğan'ı 13. Cumhurbaşkanı olarak yeniden tarihe altın harflerle yazdıracağını vurguladı. - DENİZLİ

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