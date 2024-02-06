AK Parti Denizli İl Başkanı Miraç Gecesi için mesaj yayımladı

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Miraç Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Güngör mesajında Miraç Gecesi'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör yayımladığı mesajında, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, ihsan ve ikram dolu mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakk'ın yüksek huzuruna kabul edildiği Miraç Gecesini ne yazık ki 6 Şubat 2023 yılında yaşadığımız depremin yıldönümü dolayısıyla hüzünlü idrak edeceğiz. Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşen İsra ve Miraç; Peygamber Efendimizin önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Yüce Mevla'nın sonsuz kudretini müşahede etmek için semalara uzanmıştır. Bu yolculuk, içerisinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındırıyor. Bu kutlu gecede bizler inanıyoruz ki Aziz Milletimiz ülkemizde yaşanan felaket ve olumsuzlukları birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacaktır. Peygamber Efendimizin semaya yükseldiği bu mübarek gecede deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız ve vatanımızın bekası için Hakk'ın Rahmetine kavuşan şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Başta Denizlili hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Miraç gecesi mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ