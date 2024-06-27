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AK Parti Denizli İl Başkanı: Denizli Büyükşehir Belediyesi iş yapmak yerine bahane üretiyor

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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediyesi yönetiminin iş yapmak yerine bahane ürettiğini savundu. Güngör, belediyenin alkol satışı kararının halkı rahatsız ettiğini belirtti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediyesi yönetiminin iş yapmak yerine bahane ürettiğini savundu.

Partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde vatandaşın kendilerine muhalefet görevi verdiğini belirten Güngör, bu görevi en iyi şekilde yapmak istediklerini kaydetti.

Güngör, Büyükşehir Belediyesi yönetiminin geçen sürede iş yerine bahane ürettiğini ifade ederek, seçim döneminde verilen vaatlerin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin belediyeye ait 3 işletmede alkol satışı yapılması konusunda karar aldığını aktaran Göngör, şöyle devam etti:

"Bu karar Denizli'deki vatandaşlarımızı rahatsız etmiştir, milletimiz bu konuda rahatsız olmuştur. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu kararıyla zararlı kötü alışkanlıklara teşvik olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmayın, bu yanlıştır."

Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun belediyede önceki dönemde usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin de "Bir iddian varsa yüce mahkeme herkese açık, buyur git. Eğer bir iddian varsa bunu ispatlamakla mükellefsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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