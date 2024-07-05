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AK Parti Denizli İl Başkanı CHP Denizli İl Başkanlığına iadei ziyarette bulundu

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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, CHP Denizli İl Başkanlığına iadei ziyaret gerçekleştirdi. CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, iletişim kanallarının açık kalmasının halkın yararına olduğunu belirtti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, CHP Denizli İl Başkanlığına iadei ziyarette bulundu. CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, siyasette iletişim kanallarının açık kalmasının halkın yararına olduğunu belirtti.

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Yücel Güngör, parti yöneticileri ile birlikte CHP Denizli İl Başkanlığına iadei ziyaret gerçekleştirdi. CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, misafirlerini Gazi Bulvarındaki CHP Denizli İl Başkanlığı binası girişinde karşıladı. Horzum, partisine iadei ziyarette bulunan AK Partili konuklarını CHP İl Başkanlığı makamında ağırladı.

Horzum, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Yücel Güngör ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz. Siyasette partilerin birbirlerini eleştirmesi en doğal haldir ancak iletişim kanallarının açık kalması şüphesiz ki halkın yararınadır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, İl Başkanlığımıza yaptığı iadeiziyaret bu anlamda önemlidir. Siyaset toplumun faydasına yapılan bir icraattır" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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