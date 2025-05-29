AK Parti'den Yargı Reformu Strateji Belgesi
AK Parti Grup Başkanı Güler, suç işlenmesinin önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yargı reformu strateji belgesini açıkladı. Toplam 30 maddeden oluşan düzenlemede 9 farklı kanunda değişiklik yapılacak ve ceza süreleri güncellenecek.
AK Parti Grup Başkanı Güler: "Toplam 30 maddeden oluşuyor. Suç işlenmesinin önlenmesi, Trafikte can ve mal güvenliğin sağlanmasını amaç ediniyoruz."
"2 yıl altı ceza alan sürenin 10'da birini hapis yatacak."
"9 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme yapılacak"
"5 amaç, 45 hedefin yer aldığı yargı reformu strateji belgesi ile yargıya ilişkin memnuniyetin güçlendirilmesi de hedeflendi. İnsan hayatına dokunan düzenlemeler ile iyi hal durumun güçlendirilmesi, mahkumun disiplin kurallarına uyumu, olumlu süreci de desteklemek istiyoruz"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika