AK Parti'den Yargı Reformu Strateji Belgesi

AK Parti Grup Başkanı Güler: "Toplam 30 maddeden oluşuyor. Suç işlenmesinin önlenmesi, Trafikte can ve mal güvenliğin sağlanmasını amaç ediniyoruz."

"2 yıl altı ceza alan sürenin 10'da birini hapis yatacak."

"9 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme yapılacak"

"5 amaç, 45 hedefin yer aldığı yargı reformu strateji belgesi ile yargıya ilişkin memnuniyetin güçlendirilmesi de hedeflendi. İnsan hayatına dokunan düzenlemeler ile iyi hal durumun güçlendirilmesi, mahkumun disiplin kurallarına uyumu, olumlu süreci de desteklemek istiyoruz"