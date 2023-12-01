Üye Girişi
Haberler

AK Parti'den yapılan başvuru ücretleri Gazze'ye yardım olarak gönderilecek

Son Güncelleme:
Abone Ol

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'den il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği aday adaylığı için ödenen başvuru ücretleri, Gazze'ye yardım olarak gönderilecek. Manisa'da da müracaatlar devam ederken, son günün 3 Aralık olduğu belirtildi.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ak Parti'den il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği aday adaylığı için ödenen başvuru ücretleri, Gazze'ye yardım olarak gönderilecek. Bu kapsamda Manisa'da da müracaatlar devam ederken, son günün 3 Aralık olduğu belirtildi.

2024 Yerel Seçimleri için Ak Parti'de il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği için başvuru süreci sona eriyor. 9 Kasım tarihinde başlayan meclis üyelikleri için başvuru tarihi 3 Aralık Pazar günü saat 16.00'da sona erecek. Yoğun bir başvuru trafiği yaşanan Manisa'da adaylık başvuruları ilçe başkanlıklarında hafta sonu da yapılabilecek. Daha önceden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un da açıkladığı üzere toplanan başvuru ücretlerinin tamamının Gazze'ye bağışlanacağı süreçte adayların, basvuru.akparti.org.tr adresinde bulunan formları doldurarak, ilgili ilçe başkanlıklarına teslim etmeleri gerekiyor. Adayların başvuruda yanlarında bulundurması gereken evraklar ise şu şekilde; arşiv kayıtlı adli sicil belgesi, diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ve bağış dekontu. Ayrıca adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa dilekçesinin fotokopisini yanlarında bulundurması gerekiyor. Engelli kontenjanından aday olacakların ise, yüzde 40'ın üzerinde engeli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu veya engelli kimlik kartını yanında bulundurması gerekiyor.

Teşkilatlarda yoğun mesai

Aday adaylığı başvuru sürecinin pazar günü biteceğini vurgulayan AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, "Kurulduğu günden bu yana sadece seçmenin değil, görev almak isteyen kişilerin de yoğun olarak tercih ettiği partimiz 2024 yerel seçimleri için de iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor. Türkiye'ye yerel yöneticiliğin ne olduğunu gösteren anlayışımızla bütün illerde ve ilçelerde olduğu üzere Manisa'mızda da ak belediyeciliğin istikrarını 31 Mart gecesi tecelli ettireceğiz. Bu noktada ak kadrolarımızda yer almak ve Manisa'mıza hizmet etmek isteyen hemşerilerimizin aday adaylığı başvurularının yoğunluğundan memnuniyet duyuyoruz. Hafta sonu da bütün ilçe teşkilatlarımızda başvuru alışı devam edecektir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti Manisa Gazze Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 1-2 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Aort anevrizması nedir, ölümcül mü? Can Gürzap neden öldü, hasta mıydı? (Kurtlar Vadisi Davut Tataroğlu öldü mü?) Can Gürzap kimdir, öldü mü? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? Can Gürzap'ın hayatı! MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 1 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 1 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 1 Aralık Yalı Çapkını 48. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Aralık Ateş Kuşları 33. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title