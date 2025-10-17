SGK Prim Teşviki 4'ten 2'ye İniyor

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "İmalat dışı sektörlerdeki işverenlerimize sağlanan 4 puanlık Hazine prim teşvikini 2 puana indiriyoruz. Burada imalat sektöründeki yüzde 5'lik prim desteği de aynen olduğu gibi devam edecek" dedi.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altunsoy, Osmaniye Milletvekili Seyfi Gürsoy ve Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 36 maddelik Vergi Kanunu'nda değişiklik içeren teklif hakkında bilgi veren Güler, "Maddelerden birisi mesken kira gelirlerine uygulanan istisna. Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımız hariç olmak üzere yeniden düzenliyoruz. Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında beyan edilen alım satım bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespiti halinde uygulanan ceza kayıt dışılığı caydırmak amacıyla. ve Vergi Usul Kanunu'nda uygulanan oransal bir düzenleme getiriyoruz. Bu düzenlemede yüzde 25 olarak uygulanan caydırma cezası, diğer Vergi Usulü Kanunu'nda yer alan maddelerde olduğu gibi bir kat olarak değerlendirilecektir. Bu adımla beraber emlak beyanlarının da gerçek değerler üzerinde yapılmasını arz ediyoruz. Sıfır araçların ilk tescil işlemleri ile tescil edilmiş araçların ikinci el satış ve devirlerinden noterler tarafından satış ve devir bedeli üzerinden asgari bin TL'den az olmamak üzere oransal manada binde 2 oranında nisbi noter harcı getirmiş bulunuyoruz. Kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri, bazı özel sağlık kuruluşları belgeleri, kıymetli madenler ve ticari havacılık işletme ruhsatları yıllık bir harca tabi tutulacaktır. Bundan sonra da bu harç doğrultusunda bu faaliyetlerin yürütülmesini arz ediyoruz. Sosyal güvenlik sistemi, toplumun refahını güvenlik altına alan en kritik kamu hizmet alanlarından biridir. Bu sistemin hem aktüeryal dengesini sağlamak ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek, aynı zamanda bu kurumumuzun gelir ve gider dengesi arasında belli bir oranı sağlamak ve güçlü yapısınıı sürdürülebilir mahiyet içerisinde devam ettirilmesini arzu ediyoruz. Bu bağlamda doğum hariç borçlanma prim oranını yüzde 32'den yüzde 45'e çıkartıyoruz. ve durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranında yüzde 45 olarak sistemde belirlenmesini ve sistemin sürdürülebilirliğini de sağlamış oluyoruz. Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesi yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkartılmakta. ve ilgili sigorta kollarının prim oranlarının yükseltilmesiyle mevcut SGK kurumumuzun finansal sürdürülebilirliğini sağlamaya gayret ediyoruz. Yine imalat dışı sektörlerdeki işverenlerimize sağlanan 4 puanlık Hazine prim teşvikini 2 puana indiriyoruz. Burada imalat sektöründeki yüzde 5'lik prim desteği de aynen olduğu gibi devam edecek" dedi.

Yeni düzenleme ile çalışanlar daha yüksek emekli maaşı alabilecek

Güler şöyle devam etti:

"5510 sayılı kanunun 80. maddesinde yapılan değişiklikte prime esas günlük kazanç üst sınırı asgari ücretin 7.5 katı iken, bunu 9 katına çıkıyoruz. Çünkü üst değer noktasında maaş ölçüsü içerisinde 7.5 katın mevcut güncel uygulamalarda çok esnek olmadığı yönünde değerlendirmelerimiz oldu ve bunu 9 katına çıkartarak herhalde makul bir uygulamayı da burada sağlamış oluyoruz. Böylece sigortalıların emekli aylıkları ve diğer sosyal güvenlik haklarında, yani emeklilikten sonra da daha yüksek emeklilik maaşı alabilmesi noktasında haklarının iyileştirilmesini sağlamış oluyoruz. Gelir ve aylık bağlanmış olanlarda prim borçlarının gelir ve aylıklarından yüzde 25 oranını geçmemek üzere kesilmesi sağlanarak, kurumunun alacakları da yine bu konuda güvence altına alınıyor."

Deprem bölgesindeki illere 3.6 trilyon harcandığını söyleyen Güler, 2025 yılı ilave finansman ihtiyacını karşılamak için Bütçe Kanunu ile belirlenen net borç kullanım tutarına 595 milyar Türk lirası ilave edileceğini söyledi. Emlak vergilerine ilişkin düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Güler, "Emlak vergileriyle ilgili arkadaşlar çalışıyoruz. Teknik çalışma tamamlanmadı henüz. Tabii şunu da üzülerek söylemek istiyorum. Aynı mahalle içinde, aynı hudut içinde ve aynı ilçe içerisinde maalesef farklı değerlendirmeler ve farklı mağduriyetler oluşturacak şekilde malumunuz emlak vergisine esas olan iki alt unsur var. Bir o binanın bulunduğu arsa değerindeki artış oranı, ikincisi de o binanın değerinden kaynaklı artış oranı. Tabii bunların belli bir denge içerisinde oluşturulması lazım" ifadelerini kullandı.

SGK teşvik primlerinin 4 puandan 2 puana inmesine ilişkin soruya Güler, "İmalat sanayii hariç olmak üzere, yani üretim sanayii hariç olmak üzere geçmiş yıl da dahildi yüzde 5 desteğimiz devam ediyor. Bizimki diğer alanlar dediğimiz hizmet sektörü ve diğer alanlar. Arkadaşlar bu bir destek, istisna. Bizim de sosyal güvenlik kurumumuzun hem ekonomik mali durumunun, konumunun gelecek yıllara da güçlü bir şekilde devamı noktasında uygulama ve desteklenmesi gerekiyor. Şimdi bu istisna dedik, destek dedik normal uygulamaya esas olacak şekilde" cevabını verdi.

"Genel olmayacak, ama bir şartlı af olabilir"

Genel af olup olmayacağı sorusu üzerine Güler, "Genel olmayacak, ama bir şartlı af olabilir. Pişmanlığın yanı sıra işte silaha eli değenler değmeyenler diye. Bundan sonra da olmaz. Çünkü geçmiş yıllarda ülkemizde gerek 1970'li yıllarda, gerekse de en son AK Parti döneminden önce 1990'lı yıllarda çıkan af kanununa baktığımızda arkadaşlar bunun beklentiyi karşılamadığını, suça karışmış, suç işlemiş kişilerin tahliye olduktan kısa bir süre sonra tekrar cezaevine döndüklerini görüyoruz. Umut hakkı kanunlarımızda yok. Bizim kanunlarımızda dediğim gibi koşullu salıverme şartları vardır, ceza ertelemesi vardır. Bizim temel hedefimiz bir genel af veya kısmi af gibi bir durum değil" dedi. - ANKARA