AK Parti'den, tarımsal üretim ve ormanlara ilişkin kanun teklifi

Ak Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) tarımsal üretim ve ormanlara ilişkin düzenlemeler içeren 41 maddelik kanun teklifi sundu.

TBMM Başkanlığı'na sunulan 'Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler ile küresel iklim değişikliğinin, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemesi dikkate alınarak hazırlandı. Teklifte, tarım alanında arz ve talep durumuna göre üretim gerçekleştirilerek, kaynakların sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde verimli kullanılması amaçlandı. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği amacıyla; üreticinin, üretim sürecinin başından sonuna daha etkin desteklenmesi ve üretim süreci sonunda pazar sorunu yaşamadan emeğinin karşılığını alabilmesi için sözleşmeli üretim modelinin üretici lehine avantajlarla takviye edilerek yaygınlaştırılması öngörüldü. Ayrıca, üretim imkanlarının artırılması maksadıyla, atıl kalmış tarım arazilerinden faydalanılması teklifle düzenleniyor.

Teklifle, 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'da da değişik önerildi. Bu kapsamda; lif tohum ve sap üretimi ile ilaç etken maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine tabi hale getiriliyor.