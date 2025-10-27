Haberler

AK Parti'den Sındırgı Depremi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli çalışmaları titizlikle yürütmektedir. Vatandaşlarımızdan resmi açıklamaları dikkate almalarını rica ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
