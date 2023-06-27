AK Parti'den Reuters'e tepki: Siyasi amaçlı kara propaganda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Reuters'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la ilgili yaptığı habere ilişkin, 'Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir' dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Reuters'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la ilgili yaptığı habere ilişkin, "Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters Haber Ajansı imza atmış. Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters Haber Ajansı'nı ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz. Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters'in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır. Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propaganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.