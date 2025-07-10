AK Parti'den Özgür Özel'e Sert Tepki

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 17-25 Aralık kumpasıyla ilgili yaptığı açıklamalara sert yanıt vererek, Özel'i FETÖ yardakçılığı ile suçladı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 17-25 Aralık kumpasına ilişkin açıklamaları sebebiyle Özgür Özel'e tepki göstererek, "Özgür Özel FETÖ yardakçılıklarına kaldığı yerden devam ediyor. Tehditlerini örnek aldığın o alçakların hepsi kaçtı. Senin gibilere ise o vatansızların hesabını üstlenmek düşüyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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