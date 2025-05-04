AK Parti'den Özgür Özel'e Saldırıya Kınama

AK Parti'den Özgür Özel'e Saldırıya Kınama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınayarak, demokratik toplumda şiddetin yeri olmadığını vurguladı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Demokratik toplum düzeninde şiddete asla yer yoktur. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür menfur eylemlerin siyasete gölge düşürmesine izin verilmemesi gerektiğini önemle vurguluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.