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AK Parti'den köylere çıkarma

AK Parti'den köylere çıkarma

AK Parti Yalova Teşkilatı, Altınova ilçesindeki köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

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Ak Parti Yalova Teşkilatı, Altınova ilçesindeki köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ak Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve yönetim Kurulu üyeleri, Yalova İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı, Altınova Belediye Meclis üyesi Şaban Cineviz ve AK Parti Altınova Kadın kolları Başkanı Zehra Günaydın, Altınova'daki köyleri ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldiler.

Sermayecik, Çavuşköy, Fevziye'köyü, Karadere ve Ayazma köylerini ziyaret eden Milletvekili Akyol ve beraberindekiler, vatandaşlara yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verirken, talepleri dinlediler.

Ziyaretlerin çok yararlı geçtiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Bizim, aziz milletimize duyduğumuz sevda ve muhabbet ömürlüktür. Her zaman, her koşulda omuz omuza, gönül gönüleyiz. Çünkü bu sevdanın adı Türkiye'dir. Teşkilatımıza gönüllerini açan milletin efendisi, başımızın tacı, üretken ve vatansever değerli köylülerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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