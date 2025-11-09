AK Parti'den Kocaeli'deki Yangın Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Çelik, yaralılara şifa dilerken, sorumlular hakkında hukuki süreçlerin takip edileceğini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm deposunda meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize şifa diliyoruz. Sorumlularla ilgili hukuki süreçleri takip edeceğiz."
