AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi - Haberler

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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektriğinin kesildiğini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Geceliği 100 bin liraya otelde kalan CHP Genel Başkanı, aylık 300 liralık faturayı ödememiş.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektriğinin kesildiğini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Geceliği 100 bin liraya otelde kalan CHP Genel Başkanı, aylık 300 liralık faturayı ödememiş. Para hazineden çıkınca mest, kendi cebinden çıkınca protest oluyor. Tutarsızlık ve samimiyetsizlikte marka haline geldiğini bir kez daha kanıtlamıştır" sözleriyle tepki gösterdi.

Elektrik zamlarına tepki olarak faturasını ödemeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesildiğini duyurmuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Dağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geceliği 100 bin liraya otelde kalan CHP Genel Başkanı, aylık 300 liralık faturayı ödememiş. Para hazineden çıkınca mest, kendi cebinden çıkınca protest oluyor. Tutarsızlık ve samimiyetsizlikte marka haline geldiğini bir kez daha kanıtlamıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Hamza Dağ, AK Parti, Politika, Haberler

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