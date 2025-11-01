Haberler

AK Parti'den İyi Parti'ye Tepki: 'Saygısızlık' Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İyi Partili Erhan Usta'nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik ifadelerini kınadı ve Meclis'in itibarına yönelik saygısızlık olarak değerlendirdi.

İyi Partili Erhan Usta'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik ifadeleriyle ilgili açıklamada bulunan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Meclisimizin iradesini, geleneğini ve itibarını hedef alan bu üslup sadece Sayın Başkanımıza değil, milletin temsil makamına da yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır" dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İyi Partililer ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasında gerilim yaşandı. İyi Partili Erhan Usta'nın, "PKK sevdanız nereden geliyor" demesi üzerine Başkan Kurtulmuş salonu terk etti. Olay siyasi isimlerin tepkisini çekerken, Milletvekili Nebi Hatipoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Hatipoğlu'nun açıklamasında, "Yüce Meclisimizin vakarına yakışmayan, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a yönelik saldırgan ve seviyesiz ifadeleri şiddetle kınıyorum. Meclisimizin iradesini, geleneğini ve itibarını hedef alan bu üslup sadece Sayın Başkanımıza değil, milletin temsil makamına da yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Demokratik zeminde söz söyleyemeyenlerin, hakareti siyaset zanneden bu anlayışı milli iradeye zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Meclis kısır kavgaların değil, milletin sözüyle şekillenen yüksek bir kurumdur. Bu gerçeği hazmedemeyenlerin her cümlesi, aslında milletin değerlerine yönelmiş bir saldırıdır" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
