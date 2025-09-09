AK Parti'den İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Türkiye olarak, İsrail'in Katar'ın başkentinde gerçekleştirdiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in sınır tanımaz vahşet siyaseti, şimdi de müzakere masasını hedef almıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak, İsrail'in Katar'ın başkentinde gerçekleştirdiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in sınır tanımaz vahşet siyaseti, şimdi de müzakere masasını hedef almıştır. Bu saldırı, İsrail'in barışa duyduğu nefretin bir göstergesidir. Ateşkes müzakereleri devam ederken, müzakere heyetini hedef almak, İsrail'in diplomasiye, arabuluculuğa ve nihayetinde barışa açtığı savaşın yeni ve tehlikeli bir safhasıdır. Bu, bölgesel istikrarımıza yönelik bir eylemdir. Uluslararası toplum, İsrail'in bu hukuk tanımaz yayılmacılığı karşısında seyirci kalmaya daha fazla devam edemez. Somut, ağır ve acil yaptırımlar kaçınılmaz hale gelmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA