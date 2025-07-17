AK Parti'den İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne Yönelik Girişimlere Tepki

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İsrail'in El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nin statüsünü değiştirmeye yönelik girişimlerine tepki göstererek, Harem-i İbrahim Camisi'nin, yalnızca Filistin halkının değil, tüm İslam aleminin ortak mirası olduğunu bildirdi.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in savaş kabinesi tarafından Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik atılan adımları şiddetle kınadıklarını belirtti.

Söz konusu uygulamaların, 1967 sınırları dahilinde işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan kutsal mekanların statüsünü koruma yükümlülüğü çerçevesinde, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Bu kutsal mekanın statüsünde tek taraflı değişiklik girişimleri, 1949 tarihli Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere UNESCO Dünya Kültürel Miras Sözleşmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarıyla açıkça çelişmektedir. Uluslararası toplum, özellikle Birleşmiş Milletler ve UNESCO nezdindeki sorumlu aktörler, İsrail'in bu tür adımlarına karşı etkin ve kararlı bir duruş sergilemelidir. Bu çerçevede, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunun altını oyan ve bölgede barışı tehdit eden her türlü fiili durum yaratma çabasından vazgeçilmelidir. Türkiye ve AK Parti, tarihi statünün korunması ve kutsal mekanlara yönelik hak ihlallerinin önlenmesi için Filistin halkının yanında olmaya ve uluslararası hukukun savunucusu olarak gerekli diplomatik girişimlerde bulunmaya kararlılıkla devam edecektir."