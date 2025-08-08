AK Parti'den İsrail'in Gazze İşgaline Sert Tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararına tepki göstererek, "Bu işgal planı sadece Filistin'in değil, tüm insanlığın vicdanına bir saldırıdır. Dünya devletlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve tüm insanları bu vahşete karşı güçlü bir ses yükseltmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'yi işgal etme yönündeki kararı sadece bölge halkını değil, tüm insanlığı hedef alan açık bir saldırıdır. Bu karar, uluslararası hukukun, insan haklarının ve en temel insani değerlerin ayaklar altına alınmasıdır. Sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır. Eğer dünya bu vahşete karşı hala sessizliğini korursa, yarın benzer zulümler başka coğrafyalarda da kapıları çalacaktır.

Bugün Gazze'de susanlar, yarın kendi güvenliklerinin de tehdit altında olduğunu görecektir çünkü zulme karşı sessizlik, zalimi cesaretlendirir. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu işgal planı sadece Filistin'in değil, tüm insanlığın vicdanına bir saldırıdır. Dünya devletlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve tüm insanları bu vahşete karşı güçlü bir ses yükseltmeye çağırıyoruz."