AK Parti'den İsrail'e Tepki: 'İnsani Yardıma Saldırı Haydutluktur'
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 'Madleen' gemisine yönelik İsrail'in saldırısını kınadı ve Netanyahu hükümetini insanlık dışı davranmakla suçladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısına tepki gösterdi.
Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan gemiye İsrail'in müdahalesi, Netanyahu hükümetinin insanlık dışı haydutluklarına bir yenisini daha eklemiştir. Bir toplumun topyekun katliama tabi tutulduğu acımasız soykırım, insanlık var oldukça unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Politika