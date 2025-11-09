Haberler

AK Parti'den Halep'te Ortak Kültürel Miras Restorasyonu Çalışması

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Halep ziyaretinde hasar gören tarihi eserlerin restorasyonu için Suriyeli yöneticilerle işbirliği yapacaklarını açıkladı. TİKA'nın katkılarıyla gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarında, teknik heyet oluşturulması kararlaştırıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, gerçekleştirdikleri Halep ziyaretlerine ilişkin, "Suriyeli yöneticilerle ve buradaki paydaşlarımızla ortak kültürel mirasımızı nasıl ayağa kaldırırız, bunları çalıştık." dedi.

Ak Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, Suriye'nin Halep kentine ziyaret gerçekleştirerek savaş sürecinde hasar gören ecdat yadigarı tarihi eserleri yerinde inceledi, tespit ve değerlendirmelerde bulundu.

Tuncer başkanlığındaki heyetin Halep Valisi Azzam el-Garib'i ziyaretinde Suriye'de yaşanan iç savaş neticesinde hasar gören ortak kültürel mirasın ayağa kaldırılması için karşılıklı "teknik heyet" oluşturulması yönünde karar alındı.

Mimar Sinan'ın önemli eserleri arasında yer alan Adliye Cami ve Hüsreviye Medresesi başta olmak üzere Halep genelindeki tarihi ve kültürel yapıların restorasyon çalışmalarında teknik ve metodolojik olarak destek verilmesi kararlaştırıldı.

"TİKA, bu eserlerle ilgili çalışmalarını sürdürecek"

Tuncer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti milletvekilleri ile gerçekleştirdikleri ziyaretin detaylarını AA muhabirine anlattı.

Savaşın sadece insanlara zarar vermediğini, şehirleri ve ortak kültürel mirası da yok ettiğini belirten Tuncer, "Bunları masaya yatırarak ortak kültürel mirasımızı Suriyeli yöneticilerle ve buradaki paydaşlarımızla nasıl bir araya getiririz ve buradaki mirasımızı nasıl ayağa kaldırırız, bunları çalıştık." diye konuştu.

Amaçlarının sadece Halep'teki yapıların restorasyonu olmadığını ifade eden Tuncer, "Buradaki yıkımın, savaşın vermiş olduğu zararın uluslararası düzlemde bir farkındalık oluşturarak tüm bunlara herkesin el atmasını ve sahip çıkmasını hedefliyoruz. Bu minvalde çalışmalar için 3 Kasım'da Halep'teydik." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, ilk olarak Halep Valisi Azzam el-Garib'i ziyaret ettiklerini ve yol haritaları üzerinde istişarede bulunduklarını anlattı.

Suriye'nin ayağa kaldırılması konusunda Türkiye'den çeşitli bakanlıkların ve TİKA'nın protokollerinin olduğunu dile getiren Tuncer, "Şam'da bir restorasyona başlanmak üzere. Halep'te de Mimar Sinan'ın iki eseri var. TİKA, bu eserlerle ilgili çalışmalarını sürdürecek. Biz de yanlarında olacağız ve destek vereceğiz." dedi.

Suriye'de yaşanan iç savaş neticesinde hasar gören ortak kültürel mirasın ayağa kaldırılması için karşılıklı "teknik heyet" oluşturulması kararına ilişkin Tuncer, şunları kaydetti:

"Bu iş için görevlendirilmiş isimleri Türkiye'ye getirerek, biz burada nasıl yapıyoruz, hangi yol haritasını izliyoruz, hangi yönetmeliklerle hareket ediyoruz ve hangi metodolojiler bizim önümüzde ışık oluyor, bunlarla birlikte bir eğitim çalışması da söz konusu. Asıl önemsediğim bu işin tekrar orada kurgusunu oluşturmak, bu bilinci tekrar oluşturmak ve onların bu işi sürdürülebilmelerini sağlamak. Bizler de kendi mirasımız olan ecdadımızın ayak izlerini orada örnek olsun diye bu çalışmaları onlarla birlikte yapacağız."

Mimar ve eski eser uzmanı olduğunu belirten Tuncer, "Hep birlikte bir araya gelip oradaki eserlerin doğru restorasyonunun yapılabilmesi anlamında bir mücadele vereceğiz. Suriye'nin bu anlamda kültürel düzlemde ayağa kaldırılması için mücadele vereceğiz." ifadelerini kullandı.

UNESCO'nun Suriye'de raporlama çalışmaları yaptığına işaret eden Tuncer, Türkiye'nin ortak kültürel mirasın ihyası noktasında mesuliyeti gereğince katkı sunacağını söyledi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
