AK Parti'den Gazze İşgaline Sert Tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki göstererek, "Bu karanlık işgal planını en sert şekilde lanetliyor, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığı bu vahşete karşı güçlü duruş sergilemeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyonist İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etmeye yönelik son kararını sadece uluslararası hukuku değil, "insanlığın onurunu ve vicdanını da hedef alan bir barbarlık" olarak niteledi.

Bir halkın kendi vatanında köksüzleştirilmeye, geçmişinin unutturulmaya, geleceğinin elinden alınmaya çalışıldığını kaydeden Yenişehirlioğlu, "Her bomba sadece bir evi değil, bir nesli, bir ümidi, bir hikayeyi yok ediyor. Bu, sistematik bir soykırım, kasıtlı bir etnik temizliktir." değerlendirmesini yaptı.

Yenişehirlioğlu, bugün Gazze'de çocuklar katledilirken, hastaneler yerle bir edilirken, kadınlar enkaz altında can verirken susmanın, yarın başka coğrafyalarda benzer zulümlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamak olacağını vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Gazze ve Filistin halkı yalnız değildir. Bu karanlık işgal planını en sert şekilde lanetliyor, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığı bu vahşete karşı güçlü duruş sergilemeye çağırıyoruz. Bugün Gazze'yi savunmak, hukuku, ahlakı ve insanlığın ortak geleceğini savunmaktır. Bugün Gazze için sesini yükseltmek, adaletin ve merhametin tarafında yer almaktır. Zulme karşı susmayacağız. Mazlumun yanında olmaktan, zalimin karşısında durmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."