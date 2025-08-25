AK Parti'den Gazze'deki Hastane Bombalamasına Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, İsrail tarafından Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nin bombalanmasına ilişkin, "Sivilleri, hastaneleri ve basını vuran zihniyet, uluslararası hukuku ayaklar altına almıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'nin güneyinde Nasır Hastanesi bombalandı; 4'ü gazeteci 15 canı yitirdik. Yaralılara uzanan ellere yapılan ikinci saldırı, insanlık değerlerinin yerle bir edildiğini gösterdi. Hakikati dünyaya aktaran gazetecilerin hedef alınması, bu vahşetin gizlenmek istendiğinin kanıtıdır. Sivilleri, hastaneleri ve basını vuran zihniyet, uluslararası hukuku ayaklar altına almıştır. Susmak suçtur, sessizlik ortaklıktır. Filistin'in sesi asla susturulamayacak, adalet mutlaka tecelli edecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA