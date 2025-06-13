AK Parti'den Enerji ve Madencilikte Reform Niteliğinde Kanun Teklifi

Ak Parti'den enerjiye yönelik kanun teklifi

Ak Parti Grup Başkanı Güler:

"Kurum görüşlerinin süresinde verilmesi, orman ve mera izinlerinin sadeleştirilmesi, ÇED sürecinde eş zamanlı başvuru imkanı ve stratejik madenlerde izin verilmiş sayılır"

"Ruhsat düzenlenmeden önce tüm izinlerin alınması zorunlu hale getirilmekte ÇED ve diğer onaylar arasındaki koordinasyon sağlanmaktadır. Kurumlar arasında anlaşmazlıklar bir kurul tarafından da karara bağlanıp çözüme kavuşturulacaktır. Yatırım teminatı zorunlu hale getirilmektedir"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Ruhsat düzenlenmeden önce tüm izinlerin alınması zorunlu hale getirilmekte ÇED ve diğer onaylar arasındaki koordinasyon sağlanmaktadır. Kurumlar arasında anlaşmazlıklar bir kurul tarafından da karara bağlanıp çözüme kavuşturulacaktır. Yatırım teminatı zorunlu hale getirilmektedir" dedi.

Güler, AK Parti Grup Yönetimi fuaye alanında açıklama yaptı. Güler, 21 maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirtti.

Güler, İsrail'in İran'a saldırmasını değerlendirerek, "Dün akşam gerçekten şiddetle kınadığımız, lanetlediğimiz bir saldırıyla da karşı karşıya kaldık. Katil soykırımcı İsrail adeta Orta Doğu'yu yeniden bir çatışma alanı haline getirecek bir saldırıları dün gece itibariyle İran'ın değişik şehirlerinde ve başkentinde saldırılar düzenledi. Tabii bu saldırıları biz lanetliyoruz, kınıyoruz. Uluslararası hukuku içe sayan, yok sayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Genel Kurulu başta olmak üzere uluslararası kuruluşların kararlarını adeta yok eden, bunları değersizleştiren bu saldırı hem dünya barışı için hem bölgenin güvenliği açısından gerçekten büyük bir sorun haline gelmiştir. İnşallah uluslararası hukuk bağlamında ilgili devletler, kurumlar, kuruluşlar devreye girmek suretiyle dünya barışını, Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirecek büyük bir sorun haline getirecek bu saldırıların bir an önce durması ve uluslararası hukukun devreye girmesini de buradan temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Güler, yaklaşık 22 yıllık bu dönem içerisinde, 2022 yılında enerji ve madencilik ithalatımız 96.5 milyar dolar iken yapılan çalışmalar ciddi yatırımlar neticesinde 2024 yılında 65.6 milyar dolara gerilediğini belirterek, "2002 yılında 31 bin 846 megawatt olan kurulu gücümüz 2024 Nisan itibariyle 118 bin 668 megawatta ulaşmıştır. 2035 yılı için hedeflenen kurulu güç hedefimizde 326 bin 700 megawatt olacaktır" şeklinde konuştu.

Güler, madencilik faaliyetlerinde çevresel yükümlülükler netleştiğini belirterek, "Rehabilitasyon bedelini yeniden tanımlıyoruz. Rehabilitasyon bedeli artık sadece sahanın doğaya kazandırılması için kullanılacak ve nemalandırılarak takip edilecek bir mali yükümlülük haline getirilmektedir. Ruhsatlı sahalarda yatırım yapılmadan ruhsat elde tutma uygulamasına son vermekteyiz. Ruhsat uzatımları artık üretim taahhütlerinin yerine getirilmesine bağlanmakta, belirlenen oranda üretim yapılmaması halinde ruhsatların iptaline de gidilebilecektir. Stratejik ve kritik madenler için özel düzenleme getiriliyor. Bu madenlerle ilgili gerektiğinde acele kamu ulaştırma yapılabilecek, stok yükümlülüğü getirilecek ve kamu menfaati de gözetilecektir. Tüm izinler tek bir sistem üzerinden takip edilecektir. Ruhsat düzenlenmeden önce tüm izinlerin alınması zorunlu hale getirilmekte ÇED ve diğer onaylar arasındaki koordinasyon sağlanmaktadır. Kurumlar arasında anlaşmazlıklar bir kurul tarafından da karara bağlanıp çözüme kavuşturulacaktır. Yatırım teminatı zorunlu hale getirilmektedir. Yatırımcıların sadece kağıt üzerinde ruhsat almalarının önüne geçilecek gerçek yatırım yapma niyetinde olanlara da öncelik verilecektir" şeklinde konuştu.

Madencilikte bürokrasinin azaltıldığını kaydeden Güler, "İzin süreçleri hızlanmakta ve yatırımcılar için öngörülebilirlik artırılmaktadır. Bugün enerji ve madencilik sektörlerinde izin süreçleri ortalama 42 ila 48 ay gibi çok uzun sürelerde tamamlanabilmektedir. Bu teklifimiz ile bu süreyi ortalama 30 aya düşürmeyi hedefliyor. Kurum görüşlerinin süresinde verilmesi, orman ve mera izinlerinin sadeleştirilmesi, ÇED sürecinde eş zamanlı başvuru imkanı ve stratejik madenlerde izin verilmiş sayılır uygulaması gibi yatırım süreçlerini ciddi biçimde geciktiren hususlar hızlandırılmış olacaktır. Mevcut durumda sektörde 4 bin 315 arama ruhsatı 7 bin 148 işletme izini bulunmaktadır" diye konuştu.

Emekli aylıkları ile ilgili düzenlemeye ilişkin soruya Güler, "Şu anda gündemde değil. Herhangi bir görüşme yapılmadı. Temmuz ayı ilk üçüncü günü hem memur hem emekliklere yapılacak zam ortaya çıkıyor. O günkü şartlarda ilgili Bakanlarımızla görüşme olacaktır" ifadelerini kullandı.