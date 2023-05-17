AK Parti'den Depremzedelere Yönelik Saygısızlığa Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, depremzede vatandaşlara yönelik saygısızlıklara ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün Türkiye vardır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar" ifadelerini kullandı.