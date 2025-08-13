AK Parti'den CHP'ye Sert Yanıt

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in; 'siyasi vasisiyle' görüşmesinden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadesi gerçek ahlak seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Büyükgümüş, "Vesayet altında oturduğu koltuğu bile şaibeli bir kurultaya dayanan, lafa gelince 'ahlaki üstünlük bizde' diyerek mangalda kül bırakmayan ama gerçekte AK Parti seçmenine hakaret eden birini dahi protokolde baş köşeye oturtup alkışlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in; 'siyasi vasisiyle' görüşmesinden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadesi gerçek ahlak seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi. CHP Genel Başkanı şunu bilsin ki; Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatan bu pespayelik, sahibini yerin dibine gömer. Ağzını toplamakta aciz kalan, nezaketten nasibini almamış, edepsizliği siyaset zanneden bu üslup; hem siyaseten hem de ahlaken çöküşün ilanıdır. Milletimiz, bu saygısızlığı yapanı affetmez; tarih ise adını sadece reziller listesinde anarak hatırlar" dedi. - ANKARA