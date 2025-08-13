AK Parti'den CHP'ye Sert Yanıt

AK Parti'den CHP'ye Sert Yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanına yönelik ifadelerini eleştirerek, bu üslubun hem siyaseten hem de ahlaken çöküşü temsil ettiğini belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in; 'siyasi vasisiyle' görüşmesinden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadesi gerçek ahlak seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Büyükgümüş, "Vesayet altında oturduğu koltuğu bile şaibeli bir kurultaya dayanan, lafa gelince 'ahlaki üstünlük bizde' diyerek mangalda kül bırakmayan ama gerçekte AK Parti seçmenine hakaret eden birini dahi protokolde baş köşeye oturtup alkışlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in; 'siyasi vasisiyle' görüşmesinden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadesi gerçek ahlak seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi. CHP Genel Başkanı şunu bilsin ki; Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatan bu pespayelik, sahibini yerin dibine gömer. Ağzını toplamakta aciz kalan, nezaketten nasibini almamış, edepsizliği siyaset zanneden bu üslup; hem siyaseten hem de ahlaken çöküşün ilanıdır. Milletimiz, bu saygısızlığı yapanı affetmez; tarih ise adını sadece reziller listesinde anarak hatırlar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişanlısını başkasıyla basınca çıldırdı! Dakikalarca böyle ilerledi

Nişanlısını başkasıyla basınca çıldırdı! Dakikalarca böyle ilerledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.