AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'ten TBMM önündeki sloganlara tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP'deki kurultay ve koltuk krizine ilişkin yaptığı açıklamada, partisine ve Cumhurbaşkanı'na yönelik ithamlara net cevap vereceklerini belirterek, 'Kendi krizlerini bizim üzerimizden örtmeye çalışmasın' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Biz CHP'nin kendi iç meselesinin tarafı değiliz. Ancak Cumhurbaşkanımıza ve partimize yöneltilen her haksız ithama karşı cevabımız nettir. Herkes haddini bilsin. Kendi krizlerini bizim üzerimizden örtmeye çalışmasın." ifadelerini kullandı.

Ahmet Büyükgümüş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindekilerin TBMM önünde attığı sloganlara tepki gösterdi.

Büyükgümüş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Mahkemeye başvuranlar CHP'li, delil sunanlar CHP'li, birbirini suçlayanlar CHP'li, kurultay tartışmasının tarafları CHP'li. Sıra iç hesaplaşmalarının siyasi faturasını ödemeye gelince hedef yine Cumhurbaşkanımız ve AK Parti oluyor. Kendi içlerindeki kurultay kavgası da koltuk mücadelesi de bizim ve milletimizin gündeminde değildir. Biz CHP'nin kendi iç meselesinin tarafı değiliz. Ancak Cumhurbaşkanımıza ve partimize yöneltilen her haksız ithama karşı cevabımız nettir. Herkes haddini bilsin. Kendi krizlerini bizim üzerimizden örtmeye çalışmasın."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
