AK Parti'den Balıkesir'de sevgi yürüyüşü

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı, pazar günü yapılacak seçimler öncesi sevgi yürüyüşü gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Milletimiz, 'Durmak yok yola devam' diyecek" dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı 14 Mayıs seçimleri öncesinde yürüyüş düzenledi. Karesi ve Altıeylül ilçelerinden 2 farklı koldan başlayan yürüyüş Şeyh Lütfullah Camii yanında yeni yapılan meydanda son buldu. Vatandaşların Türk bayrağı taşıdığı yürüyüş sonunda konuşan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, "Bir tarafta kasetle, kumpasla, iftira ile cumhurbaşkanı olmak isteyenler, bir tarafta ise aşkla, samimiyetle, gayretle teşkilatından gelen Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili gönüldaşlarımız, korksun bizden rakiplerimiz. İnşallah Pazar akşamı bu memleket çok çok güzel ufuklara yelken açacak. Sizler bu akşamki yürüyüşümüzle bunu ispat ettiniz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "Hem Altıeylül'den hem Karesi'den yürüdük bu akşam. Bu yürüyüş dosta güven rakiplere korku salmıştır. Allah'ın izni ile Balıkesir bu işi bitirdi. Hep birlikte konvoyumuzu da yaptıktan sonra sandıklara sahip çıkıp inşallah Cumhurbaşkanımızı kutlayacağız. Allah, milletvekillerimizin sayısını da inşallah 9'da 9 yapar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ise Kuvayi Milliye şehrinin 14 Mayıs'ta gerekeni yapacağını söyleyerek, "Balıkesir kararını verdi. Milletimiz kararını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana, vatandan yana, milletten yana, bayraktan yana kullandı. Milletimizin hakkıyla, hukukuyla alakası olmayanlara imkan vermeyecek. Milletimiz kumpas kuranlara müsaade etmeyecek. Milletimiz, 'Durmak yok yola devam' diyecek. 14 Mayıs akşamı yine bu meydanda Türk milletinin zaferini kutlamak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

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