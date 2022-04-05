AK Parti'den Avukatlık Kanun Teklifi

Ak Parti Avukatlık Kanun Teklifi verdi.

Ak Parti Grup başkanvekili Cahit Özkan ve AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Avukatlık Kanunu Değişikliği ile ilgili Kanun Teklifi verdi. Teklif beş maddeden oluşuyor. Kamu ve özel sektör çalışan hukuk mezunları sigortalı olarak çalışmaları avukatlık stajı yapmalarına engel olmayacak.

Birden fazla Baro'nun bulunduğu illerde her bir Baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak. Avukatlara adli yardım eşit olarak dağıtılacak. Paraların dağıtımında puanlama esas alınacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika