AK Parti'den ABD İnsan Hakları Raporuna Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, ABD Dışişleri Bakanlığının 2024 İnsan Hakları Raporu'nda Türkiye ile ilgili iddialara tepki göstererek, rapordaki ifadeleri kabul etmediklerini açıkladı. Yalçın, bu tür raporların asılsız olduğunu ve Türkiye'nin insan haklarını koruma taahhüdünü vurguladı.

AK Parti Genel BaşkanYardımcısı Hasan Basri Yalçın, ABD Dışişleri Bakanlığının 2024 İnsan Hakları Raporu'nda yer alan Türkiye ile ilgili iddialara tepki gösterdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, rapordaki Türkiye'ye dair asılsız ifadeleri kabul etmediklerini belirtti.

"Hukuk ve insan hakları gibi kavramları en başından itibaren siyasal araç haline getirip değersizleştiren bu tür sözde rapor ve çalışmaların, özgürlük ve güvenlik alanlarında ülkemize söyleyecek sözü yoktur." ifadesini kullanan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu tür ısmarlama raporlar gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Taraflı ve suçlayıcı olmak dışında pek bir içeriği kalmamış olan bu raporlar, insanlık konusunda ölçü olabilecek belgeler değildir. Türkiye, hukukun üstünlüğü çerçevesinde her bir vatandaşının hakkını ve güvenliğini korumak için terörle mücadelesini sürdürdüğü gibi insan hak ve hürriyetlerini savunmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
Nesrin Cavadzade'den şaşırtan espri: Genç erkeklerin kanını içiyorum

Ünlü oyuncudan olay sözler: Genç erkeklerin kanını içiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi

Geçtiğimiz ay annelik heyecanı yaşamıştı! Sevenlerinden yardım istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.