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AK Parti'den 5 bin kişilik dev iftar

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti'den 5 bin kişilik dev iftar

Tekirdağ'da AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı tarafından ilçe halkına 5 bin kişilik iftar yemeği verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tekirdağ'da AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı tarafından ilçe halkına 5 bin kişilik iftar yemeği verildi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen 5 bin kişilik iftar yemeğinde boş sandalye kalmadı. İftara gelen vatandaşlar, meydanı hınca hınç doldurdu. İftarın ardından açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Keskin, "Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle olmaktan mutluluk duyuyoruz. Özlediğimiz gönül sofralarında halkımızla bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. Hayat paylaşınca güzeldir" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti, Hisarcık, Tekirdağ, İftar, Politika, Haberler

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